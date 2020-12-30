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Aktüel Kerkük Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19'la mücadelesine destek veren Türkiye'ye teşekkür
Aktüel

Kerkük Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19'la mücadelesine destek veren Türkiye'ye teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:01:17 -
Kerkük Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19'la mücadelesine destek veren Türkiye'ye teşekkür

KERKÜK (AA) - Irak'ta Kerkük Sağlık Müdürü Nebil Boşnak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gönderdiği tıbbi malzemeler için Türkiye'ye teşekkür etti.

Boşnak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ta virüsün ilk görüldüğü yer olan Kerkük'te Türkiye'nin gönderdiği yardımlarla salgının yayılmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Bu zorlu süreçte Irak'ın yanında en çok Türkiye'nin olduğuna dikkati çeken Boşnak, Türkiye'den gelen tıbbi malzemelerin Irak ve Kerkük'le dayanışma ve dostluk mesajı taşıdığını belirtti.

Her zaman Irak'ın ve tüm halkının yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin salgın sürecinde de sunmuş olduğu destekle bir kez daha iyi komşuluk ve dostluğunu kanıtladığını söyleyen Boşnak, Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti.

- Kerkük'te salgın kontrol altında tutuluyor

Öte yandan Kerkük Sağlık Müdür Yardımcısı Ömer Kadir, kentte salgının önüne geçmek ve kontrol altında tutmak için tedbirleri artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kadir, ilk vakanın Şubat 2020'de görüldüğü Kerkük'te, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 783, vaka sayısının da 31 bin 772 olduğunu aktardı.

Kerkük Sağlık Müdür Yardımcısı ayrıca vaka sayısında artış kaydedildiği takdirde önümüzdeki yılın başından itibaren kentte yeni kısıtlamalar uygulanacağını ve tedbirlerin artırılacağını belirtti.

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