0553 313 94 23

Kerem İnan'dan Lucescu açıklaması: Kuyumcunun oğlunu idmana aldı

Galatasaray'ın eski kalecilerinden şimdilerde spor yorumculuğu yapan Kerem İnan, Mircea Lucescu hakkında flaş bir iddia da bulundu.

16 Ekim 2018 Salı 02:39
Kerem İnan'dan Lucescu açıklaması: Kuyumcunun oğlunu idmana aldı

Galatasaray'ın eski kalecilerinden Kerem İnan, Lucescu'nun sarı kırmızılı takımı çalıştırdığı dönemde antrenmana bir kuyumcunun oğlunu aldığını dile getirdi.

"KUYUMCUNUN OĞLU İDMANA ÇIKTI"

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Kerem İnan, Galatasaray'da birlikte çalıştığı dönemde Lucescu'nun antrenmana dönemin en büyük AVM'sindeki kuyumcunun oğlunu aldığını ve takımla birlikte çalışmalara katılmasına izin verdiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Galatasaray'da bir gün idmana çıktık, baktık köşede biri var top çalışması yapıyor. Sonradan öğrendik ki İstanbul'un en büyük AVM'sindeki kuyumcunun oğluymuş. Lucescu'nun tanıdığıymış. Getirdi idmana koydu. Lucescu'nun bu ülkeyle işi yok. Bu ülkeyi umursadığını da düşünmüyorum."

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 02:39
  1. İstanbul
  2. Kerem İnan
  3. Mircea Lucescu
  4. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menajeri doğruladı! Beşiktaş'tan sürpriz stoper atağı
    1. Menajeri doğruladı! Beşiktaş'tan..
    2. Kerem İnan'dan Lucescu açıklaması:..
    3. Uğur Meleke: Prim kavgası, tehdit,..
    4. UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin toplu..
    5. Endonezya bu kez yanardağ tehdidi..
    6. Evsizlik suç oldu: Sokakta yaşamak..
    7. Microsoft'un kurucu ortağı hayatını..
    8. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den..
    9. Şah İsmail'in Yavuz Sultan Selim'den..
    10. EYT'de son durum ne?
    11. İtalya'da skandal uygulama: Göçmen..
    12. Bakan Akar: Taahhütlerimizin..
    13. Yılmaz Özdil'den ilginç iddia!..
    14. ABD'den Eş-Şebab'a hava saldırısı! 4..
    15. Trump'ın 'FED kafayı yedi' çıkışına..
    16. Beşiktaş'a şok! Adriano 3 hafta yok
    17. Filipinler'de 2 DEAŞ militanı öldürüldü!
    18. Orgeneral Yaşar Güler, Joseph Dunford..
    19. Hilary Clinton kocasının 'taciz'..
    20. Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?