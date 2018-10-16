Kerem İnan'dan Lucescu açıklaması: Kuyumcunun oğlunu idmana aldı

Galatasaray'ın eski kalecilerinden Kerem İnan, Lucescu'nun sarı kırmızılı takımı çalıştırdığı dönemde antrenmana bir kuyumcunun oğlunu aldığını dile getirdi.

"KUYUMCUNUN OĞLU İDMANA ÇIKTI"

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Kerem İnan, Galatasaray'da birlikte çalıştığı dönemde Lucescu'nun antrenmana dönemin en büyük AVM'sindeki kuyumcunun oğlunu aldığını ve takımla birlikte çalışmalara katılmasına izin verdiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Galatasaray'da bir gün idmana çıktık, baktık köşede biri var top çalışması yapıyor. Sonradan öğrendik ki İstanbul'un en büyük AVM'sindeki kuyumcunun oğluymuş. Lucescu'nun tanıdığıymış. Getirdi idmana koydu. Lucescu'nun bu ülkeyle işi yok. Bu ülkeyi umursadığını da düşünmüyorum."