Kerem Aktürkoğlu devre arası bakın nereye gidecek!

Galatasaray'da geçen sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona kötü başlayan ve performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki alan genç oyuncu, Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için anlaşmaya vardığı takım da belli oldu.

Galatasaray'da geçen sezon 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol, 13 asistle Sarı-Kırmızılı takımın en iyi ismi olmuştu. 23 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrası Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyordu.

Kerem Aktürkoğlu'nun ismi Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Lyon ve West Ham United gibi takımlarla uzun süre anılmıştı.

Ancak Galatasaray yönetiminin 20-25 milyon Euro'luk beklentisi nedeniyle Kerem'in Avrupa hayali gerçekleşmemiş oldu.

İddiaya göre; Kerem Aktürkoğlu ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı. Sabah’ın haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'nun İspanyol devi Atletico Madrid ile temas halinde olduğu öne sürüldü.

Genç yıldızın devre arasında La Liga ekibinin yolunu tutması bekleniyor.

Şu ana kadar ne Kerem Aktürkoğlu ne de Galatasaray cephesinden transferle ilgili bir açıklama gelmedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, daha önce İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Kerem'e birçok takımdan ilgi var. Onu, her gün gelişen Kevin de Bruyne ve Salah gibi oyuncularla karşılaştırıyorum. Bu isimler her sezon kendilerini geliştiriyorlar, Kerem de böyle. Her sezon gelişiyor. Bu yüzden en iyi takımlarda forma giyeceğinden eminim" ifadelerini kullanmıştı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta gol ve asist üretemedi.