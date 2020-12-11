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Aktüel Kenyalı Müslümanlar kiliseden geri aldıkları arazide cami açılışı yaptı
Aktüel

Kenyalı Müslümanlar kiliseden geri aldıkları arazide cami açılışı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:23:14 -
Kenyalı Müslümanlar kiliseden geri aldıkları arazide cami açılışı yaptı

NAİROBİ (AA) - Kenyalı Müslümanlar, mahkemeye dava açarak Yedinci Gün Adventistleri Kilisesinden (SDA) geri aldıkları arazilerinde cami açılışı yaptı.

AA muhabirinin edildiği bilgiye göre, Kenya'nın batısındaki Kisumu bölgesinde Müslümanlara ait arazi 1985'te kilise tarafından gasbedildi.

Gasbedilen arazilerini geri almak için mahkemeye başvuran Kenyalı Müslümanlar, ekimde görülen davayı kazanarak arazilerini geri aldı.

Geri alınan arazi üzerinde, Kisumu Müslüman Derneği (KMA) desteğiyle İssa Bin Maryam Camisi inşa edildi.

Yaklaşık 150 kişinin ibadet edebileceği caminin açılışı cuma namazı sonrası dualarla yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Kisumu Müslüman Derneği (KMA) Başkanı Şeyh Musa İsmail Hacı, caminin İslami faaliyetlerin merkezi olacağını söyledi.

Hacı, dua sonrası yaptığı konuşmada, "Müslümanları, ruhaniyetinizi ve bilginizi geliştirmek için günlük duaları yerine getirerek camiyi doğru kullanmaya çağırıyorum." dedi.

50 milyona yakın nüfuslu Kenya'da 5 milyondan fazla Müslüman yaşıyor.


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