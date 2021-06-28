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Dünya Kenya’daki yüz binlerce Somalili sığınmacı sınır dışı ediliyor
Dünya

Kenya’daki yüz binlerce Somalili sığınmacı sınır dışı ediliyor

Kenya yönetimi Somali'deki savaş nedeniyle bu ülkeye göç etmek zorunda kalan 430 bin Somalili sığınmacının tümünü sınır dışı etmeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 13:18:00 -
Kenya’daki yüz binlerce Somalili sığınmacı sınır dışı ediliyor

Somali'deki çatışma ortamından kaçarak Kenya'ya sığınan yaklaşık 430 bin Somalili sığınmacı bulunuyor. Bu sığınmacıların yaklaşık yarısı ülkedeki en büyük mülteci kampı olan Dadaab'da bulunuyor.

Kenya devletine bağlı medya organlarının Somalili sığınmacılar aleyhine yayınlarını artırması ve sertleştirmesi ise dikkat çekiyor.

Kenya'daki kamplarda oldukça zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Somalililerin şimdi de yerlerinden sürülme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Yaşam mücadelesi veren sığınmacılar Kenya yönetimi için birer 'tehdit unsuru'

Kenya yönetimi Somalili sığınmacıların "ülke için tehdit oluşturduğunu" iddia ederken Somalili sığınmacılar kendi hallerinde kamplarında yaşam mücadelesi verdiklerini, kimseye zararları olmadığını, kamplarından dahi çıkamadıklarını belirtiyorlar.

Yaklaşık 430 bin Somalili sığınmacının ülkelerine dönebilmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığından ise Kenya yönetimi de dahil bölgedeki herkes hemfikir.

Somali'de Eş Şebab'a karşı verilen savaştaki koalisyonun bir parçası olan Kenya, Somalili sığınmacılar konusundan bağımsız olarak, aslen Somalili olan kendi vatandaşlarına dahi uyguladığı etnik baskıyla biliniyor.

Afrika'nın paylaşımında, tarihi Somali'nin güney kısımları kendisine verilen Kenya'da sığınmacılardan ayrı olarak ülke nüfusunun yüzde 8-10'unun Somali kökenli Müslüman etnik gruplardan oluşuyor.

 

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