Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kenya'daki seller nedeniyle ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Kenya’da yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi. İçişleri Bakanlığı, binlerce ailenin evsiz kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yıkımın boyutunun her geçen gün arttığını duyurdu.

Doğu Afrika ülkesi Kenya, son yılların en büyük doğal afetlerinden biriyle mücadele ediyor. 6 Mart'ta başlayan ve 17 vilayeti etkisi altına alan şiddetli yağışlar, geniş çaplı sel baskınlarına ve toprak kaymalarına neden oldu. Kenya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 62 olarak güncellendi.

EN FAZLA KAYIP BAŞKENT NAİROBİ'DE

Hayatını kaybedenlerin 46'sının erkek, 8'inin kadın ve 8'inin çocuk olduğu bildirilirken, en büyük yıkımın başkent Nairobi'de yaşandığı aktarıldı. Şehrin altyapısı çökerken, arama kurtarma ekiplerinin çamur ve su altında kalan bölgelere ulaşmasıyla ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

BİNLERCE AİLE EVİSİZ KALDI

Sel felaketi sadece can almakla kalmadı; 17 vilayette binlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Temel hizmetlerin, elektrik ve su hatlarının büyük ölçüde aksadığı Kenya'da, insani yardım ihtiyacı en üst seviyeye çıktı. Bakanlık, barınma ve gıda yardımı için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşları güvenli bölgelere çekilmeleri konusunda uyardı.

