Kenya’da sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivil öldürüldü

Kenya’da polisin korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivilli öldürdüğü açıklandı.

Parlamento tarafından kurulan Bağımsız Polislik Gözetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivilin polis tarafından öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polisin 31 sivile işkence yaptığı, bu olaylar ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Öte yandan Kenya’da korona virüs salgını nedeniyle 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kenya’da bugüne kadar toplam korona virüs vakası 2 bin 93’e, hayatını kaybedenler ise 71’e ulaştı.