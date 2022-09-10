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Aktüel Kent merkezine inen ayı kameralara böyle yansıdı
Aktüel

Kent merkezine inen ayı kameralara böyle yansıdı

Gümüşhane’de akşam saatlerinde kent merkezine kadar inen ayı kameralara yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 14:24:00 - 2022-09-10 14:25:22

Gümüşhane merkezindeki Canca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kent merkezine kadar inen ayı kameralara yakalandı.

Yerleşim yerlerine yakın ve vatandaşların da özellikle akşam saatlerinde çok sık kullandığı bölgede ayıyla karşılaşan bir bölge sakini bu anları kamerayla kayıt altına alırken, bölgedeki vatandaşları da ayı tehlikesine karşı uyardı.

Durumu yetkililere bildiren vatandaş daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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