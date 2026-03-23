Çorum'da bir genç, kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı.

Askere gidecek R.Y. için Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde’de uğurlama töreni düzenlendi.

Burada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu R.Y, bacağından yaralandı.

Arkadaşları tarafından özel araçla Hasan Paşa Devlet Hastanesi’ne götürülen R.Y, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.