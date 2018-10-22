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Kendinizi çok iyi hissettirecek 5 öneri

Mutluluk bazen tek düzeliktençıkarak yeniliklerle olur. Yeni bir yemek denemek, yeni bir yer keşfetmek belki de çoğu pahalı şeyden bile daha mutlu hissettirebilir. O yüzden mutluluğu çok uzaklarda aramaya gerekyoktur. Mutluluk, çok yakınımızda hatta içimizdedir.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:00
Kendinizi çok iyi hissettirecek 5 öneri

MUTLU OLMAK ZOR DEĞİL!

1- DEĞİŞİMDEN KORKMAYIN!

Değişim doğanın bir gerekliliğidir. İnsan doğadan koptukça değişimlerden de korkmaya başladı. Aslında doğanın parçaları olarak bizler de değişimlerden yararlanmayı ve uyum sağlamayı çok iyi biliyoruz. Kendi bedeninize ve zihninize izin verseniz, bütün o korkuların uçup gittiğine şahit olacaksınız.

2- KENDİNİZE DEĞER VERİN!

İlk önce siz kendi fikirlerinize, düşüncelerinize ve duygularınıza saygı duymalısınız. Sonra karşınızdakinin de en az sizin kendinize verdiğiniz değeri göstermesini beklemelisiniz. Unutmayın, dünya üzerindeki en değerli şey sizsiniz. Yaşamınız ve hayalleriniz. Bunu kimsenin ipoteğine ve insafına bırakmamalısınız. Cesaretli olun.

3- KİN TUTMAYIN!

Kin tutmak çok zorlayıcı ve yorgunluk verici bir süreçtir. Bir zaman gelir ve neye, neden kinlendiğinizi unutursunuz ama kinin verdiği o buhran ve iç sıkıntısı devam eder. Kin, çamur gibidir. Bulaştığı zaman çıkartma için çok uğraşmak gerekir ve kendini her yerde gösterir. Öfkelerinizden arının ve haliyle kin tutmayın.

4- TAKINTILARINIZI BİR KENARA KOYUN!

Takıntılar derin korkularımızın savunma mekanizmalarıdır. Korktuğumuz koşulları oluşmaması için önceden bu durumlara karşı hazır ve tetikte olmamızı sağlarlar. Aklımızın büyük bir bölümünü işgal ederler ve enerjimizi tüketirler. Kendinize yarattığınız bu yapay hapishane duvarlarından kurtulmak için size zarar verdiğini düşündüğünüz takıntılarınızın üzerinden geçin ve gidin.

5- KARARLI OLUN!

Yaşamda mutluluğu ve başarıyı yakalamanın en önemli adımlarından biri de aldığınız bu kararları uygularken kararlı ve güçlü durmayı bilmenizdir. Kim ne derse desin, kararlarınıza saygı duyun ve sonuna kadar gidin. Çıktığınız her yolun sonunu görmeye çalışın. Unutmayın, yarı yoldan dönmek büyük bir alışkanlıktır ve hatta bazı durumlarda bağımlılık bile yaratabilir. Başladığınızı bitirin.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:00
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