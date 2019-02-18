0553 313 94 23

"Kendimi olimpiyat kürsüsünde hayal edebiliyorum"

- Avustralya'da düzenlenecek Dünya Kupası müsabakalarına katılacak milli cimnastikçi Ahmet Önder'in hayallerini olimpiyatlar süslüyor- Milli sporcu Ahmet Önder:"Ben hedefimi 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmek için koymadım, olimpiyatlarda madalya almak için koydum"- "Eminim olimpiyatlara gideceğiz"- "Sağlıklı olmak adına her şeyi yiyemiyoruz. Bu da işime gösterdiğim saygı"

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:23
"Kendimi olimpiyat kürsüsünde hayal edebiliyorum"


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Cimnastiğe 8 yaşında başlayan ve bu branşta 14 yılı geride bırakan milli sporcu Ahmet Önder, hedefinin olimpiyatlara katılmak değil, orada madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde, 21-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası müsabakaları için Ankara'da Artistik Cimnastik Milli Takımı ile kampta bulunan Ahmet Önder, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli cimnastikçi Ahmet, 2016 Rio Olimpiyatları'nda yer alamadığını, 4 yılda bir gerçekleştirilen organizasyonun hayallerini süslediğini dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara giden bir yol olduğuna dikkati çeken Ahmet, "Ben hedefimi 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmek için koymadım, olimpiyatlarda madalya almak için koydum. Eğer büyük bir şanssızlık olmazsa kendimi olimpiyat kürsüsünde hayal edebiliyorum. Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonası'ndan daha büyük bir organizasyon. Dört yılda bir yapılıyor. Bu da özel olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

2016 Olimpiyatları'na gidememenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan milli sporcu, "Eğer 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılırsam hayallerim gerçekleşecek. Orada da yarışmayı madalya ile sonlandırmak istiyorum." dedi.


- "Hedef, takım olarak olimpiyat kotası alabilmek"


Ahmet Önder, Avustralya'daki yarışmanın sezonun ilk müsabakası olacağına dikkati çekerek, "Bu seneki hedefimiz, takım olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek. Avustralya'daki organizasyon bireysel bir yarışma. Takım olarak olimpiyatlara gitmeyi amaçladığımız için bu yarışmalara katılmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Dünya Cimnastik Şampiyonası'nın ekim ayında Almanya'da düzenleneceği hatırlatan Ahmet, "Eğer orada ilk 12 takım arasına girebilirsek, kota alacağız. Geçen yıl yapılan şampiyonada takım olarak dünya 15.'si olmuştuk. Bu demektir ki ilk 12'ye çok yakınız. Sadece bir adım daha ileriye atmamız gerekiyor. İlk 12 takım arasına girebileceğimize inanıyorum. Eminim olimpiyatlara gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki kampta herkesin çok istekli olduğunu dile getiren Ahmet, "Buradan federasyon başkanımız Suat Çelen ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Çünkü hem bizim aldığımız başarılar hem de onların cimnastiği ön plana çıkarma çabalarıyla, bu branş son bir kaç yıldır gerçekten gündem sporlardan biri oldu. Branşımızın böyle tanınması ve örnek alınmamız güzel bir duygu." diye konuştu.


- "Bana kalsa her şeyi yiyeceğim"


Milli cimnastikçi, günde 7 saat antrenman yaptığını ve 24 saat bir sporcu gibi yaşadığını anlattı.

Yediklerine ve içtiklerine dikkat ettiğini söyleyen Ahmet, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlıklı olmak adına her şeyi yiyemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda bile fedakarlık isteyen bir spor. Çok fazla sosyal faaliyet gösteremiyoruz. Her zaman yaşıtlarımızın yaptığı şeylerden fedakarlıkta bulunuyoruz. Zor ama sevdiğimiz için bir sıkıntı olmuyor. Bana kalsa her şeyi yiyeceğim. Tatlı, patates kızartması ve hamburger yiyemiyorum. Bunların zararını göreceğimi biliyorum. Bu da işime gösterdiğim saygı. Haftada bir kaçamak oluyor. Sonuçta biz de insanız. Onları yiyince bana moral ve motivasyon oluyor."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:23
  1. Ahmet Önder
  2. Avustralya
  3. Cimnastik
  4. dünya kupası müsabakaları
  5. Melbourne

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum AK Parti Milletvekili Akdağ, Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu
    1. Erzurum AK Parti Milletvekili Akdağ,..
    2. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel..
    3. Ankara’da kadın cinayeti
    4. "Evlat Aşkına Sıfır Atık" projesine..
    5. Altın fiyatları
    6. Bahçelievler'de hareketli anlar!..
    7. Bu etkenler migreni tetikliyor
    8. Sporcuların gösterisine ilgi
    9. ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
    10. Çiftçisini destekleyen belediye
    11. Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak..
    12. Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    14. Beştepe'den e-Devlet açıklaması!
    15. Cumhur İttifakı 14 il için kararını..
    16. Osmaniye’de masa tenisi heyecanı sona..
    17. "Ekonomik dalgalanmaya rağmen..
    18. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na..
    19. TİKA Ortadoğu’daki ecdat yadigarına..
    20. GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma..
    21. Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş,..
    22. Darbeci FETÖ'cü fena kıvırdı! 15..
    23. Hindistan'dan Pakistanlı oyunculara..
    24. Çiftçilere sebze fidesi dağıtılacak
    25. Turgutlu Şehir Tiyatrosu dokuz canlı..
    26. Bu yanlışlar cildi bozuyor
    27. SÖGİAD genel kurulu yapıldı
    28. Aboubakar Kamara’dan iyi haber
    29. Göçük altında kalan işçilerin isimleri..
    30. İran'dan Pakistan, Suudi Arabistan ve..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"