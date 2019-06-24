Kendi sahasından vurdu! Dünya bu gole odaklandı!
Malezya Kupası’nda Pahang'ın Perak'ı ağırladığı kupa maçının uzatma dakikalarında ev sahibi ekip, kendi yarı alanından bir serbest vuruş kazandı.24 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
Pahang'ın Perak'ı ağırladığı kupa maçının uzatma dakikalarında ev sahibi ekip, kendi yarı alanından bir serbest vuruş kazandı.
Topun başına geçen oyuncu herkesi şaşırtarak doğrudan kaleyi hedef aldı.
Kalecinin üzerinden geçen top ağlarla buluştu. Bu ilginç golün atıldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
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