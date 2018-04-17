Kendi eliyle başkanlığı kaptıran Dursun Özbek mayısa hazırlanıyor

Galatasaray'da seçimli genel kurul öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu listesini şekillendirmek adına görüşmelerine başladı.

Nisan ayının son haftasında başkanlığa adaylığını açıklayacak olan Dursun Özbek, hafta sonunda Cemal Özgörkey ile bir araya geldi. Özbek, Cemal Özgörkey'e genel kurula beraber girip görev yapma teklifinde bulundu.

Dursun Özbek, olumlu yanıt alması ve seçilmesi halinde Cemal Özgörkey'e asbaşkanlık görevi vereceğini de vurguladı. Özgörkey ise Özbek ile uzun uzun görüşüp konuştuktan sonra düşünmek için süre istedi.