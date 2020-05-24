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Spor

Kenan’lı Fortuna son anda yıkıldı

Almanya Bundesliga’nın 27.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:03:39 -
Kenan’lı Fortuna son anda yıkıldı

Almanya Bundesliga’nın 27. haftasında Köln deplasmanında boy gösteren Kenan Karaman’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, 2-0 önde götürdüğü mücadeleden, 88 ve 90. dakikada yediği gollerle 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.


Almanya Bundesliga’nın 27. haftasında Köln, sahasında Fortuna Düsseldorf’u konuk etti. Milli futbolcumuz Kenan Karaman’ın 41. dakikada attığı golle Fortuna Düsseldorf ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Köln 58. dakikada Mark Uth’un kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Konuk ekip 61. dakikada Erik Thommy’nin golüyle farkı 2’ye çıkarırken, Köln 88. dakikada Modeste’nin golüyle skoru 2-1 yaptı. Maçın uzatma bölümünde Jhon Cordoba’nın golüyle ev sahibi ekip eşitliği yakalarken, maç da bu skorla bitti. 11. sırada bulunan Köln puanını 34 yaparken, 16. sırada Play-Out hattında yer alan Fortuna Düsseldorf ise 24 puana ulaştı.

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