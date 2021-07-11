  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail’den yine skandal! Gazzeliler toplandı
Devlet Başkanı talimat verdi: Onları ezin
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı açıklandı
AK Parti'den CHP'li İBB'ye uyarı: İşinizi ciddiye alın
Biyografi Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman nereli? Kenan Karaman nerede oynadı?
Biyografi

Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman nereli? Kenan Karaman nerede oynadı?

Beşiktaş, yeni sezondabir kez daha şampiyon olmak için güçlü kadrosunu güçlendirmek için transferlerine devam ediyor. Beşiktaş, serbest durumda olan Kenan Karaman ile anlaşma sağladı. Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilen Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman nereli? Kenan Karaman nerede oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-07-11 15:55:00 - 2021-07-11 15:55:33
Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman nereli? Kenan Karaman nerede oynadı?

Kenan Karaman 5 Mart 1994 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. 27 yaşındaki Kenan Karaman'ın ailesi aslen Giresun'un Espiye ilçesinden Almanya'ya çalışmak için göç etmiştir. Kenan Karaman Hoffenheim'da oynadığı yıllarda Türk yetkililer tarafından farkedilerek Milli Takım'a davet edilmiştir. Kenan Karaman ilk kez 2012 yılında U-18 Milli Takımı'nda yine Letonya karşılaşmasında Türkiye forması giymiştir. Kenan Karaman'ın A Milli Takım formasıyla oynadığı ilk maç 2017 yılındaki Romanya hazırlık karşılaşmasıdır. Kenan Karaman o yıllda Hannover forması giymekteydi ve onu Milli Takım'a davet eden ilk kişi Fatih Terim olmuştur.

Kenan Karaman nerede oynadı?

Kenan Karaman Almanya Bundesliga 2. Lig takımlarında Fortuna Düsseldorf forması giymektedir. Hoffenheim altyapısından yetişen Milli oyuncu 100 bin € bedelle Hannover'e, Hannover'den 1.5 milyon € karşılığında şimdiki takımı olan Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay