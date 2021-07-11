Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman nereli? Kenan Karaman nerede oynadı?

Kenan Karaman 5 Mart 1994 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. 27 yaşındaki Kenan Karaman'ın ailesi aslen Giresun'un Espiye ilçesinden Almanya'ya çalışmak için göç etmiştir. Kenan Karaman Hoffenheim'da oynadığı yıllarda Türk yetkililer tarafından farkedilerek Milli Takım'a davet edilmiştir. Kenan Karaman ilk kez 2012 yılında U-18 Milli Takımı'nda yine Letonya karşılaşmasında Türkiye forması giymiştir. Kenan Karaman'ın A Milli Takım formasıyla oynadığı ilk maç 2017 yılındaki Romanya hazırlık karşılaşmasıdır. Kenan Karaman o yıllda Hannover forması giymekteydi ve onu Milli Takım'a davet eden ilk kişi Fatih Terim olmuştur.

Kenan Karaman nerede oynadı?

Kenan Karaman Almanya Bundesliga 2. Lig takımlarında Fortuna Düsseldorf forması giymektedir. Hoffenheim altyapısından yetişen Milli oyuncu 100 bin € bedelle Hannover'e, Hannover'den 1.5 milyon € karşılığında şimdiki takımı olan Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu.