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Aktüel Kenan Işık'ın son hali, Sevenleri merak ediyor
Aktüel

Kenan Işık'ın son hali, Sevenleri merak ediyor

Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık hakkındaki en son açıklamayı, yakın arkadaşı yapmıştı. Şimdilerde tekrar gündeme gelen Kenan Işık ne durumda, sağlığında herhangi bir değişiklik var mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-12-09 09:26:00 -
Kenan Işık'ın son hali, Sevenleri merak ediyor

Kenan Işık'ın son hali ve sağlık durumu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yıllanmış sunucusu olarak tanınan Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrası girdiyse ona da fenalaşmıştı. Dengesini kaybedip başına çarpan ışık olayın ardından 4 saatlik bir ameliyata alınmıştı. Ünlü oyuncu hayati tehlikesini atlatmış olsa da 8 yıldan bu yana komada yaşıyor.

Ailesi ve arkadaşlarından edinilen bilgilere göre, Kenan Işık'ın fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik yok.

Arkadaşı açıkladı

Geçtiğimiz aylarda Ozan Zeybek, arkadaşı Kenan Işık'ın son durumunu paylaşmıştı. Işığın vücudunda herhangi bir yaralanma ya da kilo kaybı olmadığını belirtmişti. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ise asılsız olduğunu söylemişti

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