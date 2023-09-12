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Gündem Kenan Işık'ın sağlık durumuna dair flaş açıklama
Gündem

Kenan Işık'ın sağlık durumuna dair flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-12 09:13:00 -
Kenan Işık'ın sağlık durumuna dair flaş açıklama

9 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık'ın son durumunu, yakın arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı.

ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in eski sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirdi. O zamandan beri komada yaşam mücadelesi veren Işık’ın son durumunu en yakın arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı.

Bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık’ın arkadaşı Ozan Zeybek, sanatçının bakımının çok iyi olduğunu söyledi.

Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle” diyen Zeybek, Işık’ın her gün sakal tıraşının yapıldığını ve besin takviyesi aldığını belirtti.

Zeybek, “Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor” dedi.

Beril Işık da “Kenan’ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı” ifadelerini kullandı.
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