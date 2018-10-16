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Kemik erimesine beyaz soğan

Beyaz soğanın kemik erimesine iyi geldiğini biliyor muydunuz?

16 Ekim 2018 Salı 16:22
Kemik erimesine beyaz soğan


Özellikle yaşlılıkta ortaya çıkan kemik erimesine (osteoporos) karşı en etkin ilacın soğan olduğu ortaya çıktı.

The Journal of Agriculture and Food Chemistry (Tarım ve Gıda Kimyası) isimli bilimsel dergide yer alan bir araştırmaya göre, yapılan deneyler, beyaz kuru soğanda bulunan GPCS adlı bileşimin kemikleri güçlendirdiğini ve erimeyi önlemede faydalı olduğunu ortaya koydu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:22
  1. beyaz soğan
  2. kemik erimesi

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