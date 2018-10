Kemik erimesine beyaz soğan

Özellikle yaşlılıkta ortaya çıkan kemik erimesine (osteoporos) karşı en etkin ilacın soğan olduğu ortaya çıktı.



The Journal of Agriculture and Food Chemistry (Tarım ve Gıda Kimyası) isimli bilimsel dergide yer alan bir araştırmaya göre, yapılan deneyler, beyaz kuru soğanda bulunan GPCS adlı bileşimin kemikleri güçlendirdiğini ve erimeyi önlemede faydalı olduğunu ortaya koydu.