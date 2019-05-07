Kemer'de servis midibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Antalya'nın Kemer ilçesinde otel personelini taşıyan servis midibüsü ile başka bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çok sayıda kişi yaralandı.07 Mayıs 2019 Salı 18:39
Antalya'nın Kemer ilçesinde, otel personelinin taşındığı servis midibüsü ile kapalı kasa minibüs çarpıştı.
Çok sayıda kişinin yaralandığı kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ve ilk yardım ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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