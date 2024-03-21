Kemalistler neredesiniz? DEM'li ortaklarınız bu sefer de Diyarbakır'da sahneye çıktı!
Diyarbakır'da terör sevici DEM'lilerin Nevruz etkinliği yine terör propagandasına döndü.
PKK paçavrası açıp, teröristbaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atan çok sayıda DEM'li gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre gözaltına alınanların sayısı 166'ya yükseldi.
DHA'nın aktardığına göre de, kutlama başlamadan önce polisler 7 kişiyi, "PKK'yı simgeleyen kıyafetler giydikleri" gerekçesiyle gözaltına aldı.
Terör yandaşı Mezopotamya Ajansı'nın haberinde ise kutlaması sonrasında DEM'lilerin sloganlarla birçok noktada yürüyüş yaptığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.