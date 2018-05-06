Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kemal Özdeş'ten galibiyet yorumu: Böyle bir skor beklemiyordum

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

06 Mayıs 2018 Pazar 01:30
Kemal Özdeş'ten galibiyet yorumu: Böyle bir skor beklemiyordum

Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 5-2 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, farklı galibiyeti ardından konuştu.

''BÖYLE BİR SKOR BEKLEMİYORDUM''

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik direktör, ''Bu maçtan önce böyle farklı bir skor beklemiyordum. Maça iyi başlayan taraftık, golü de bulduk. Her gol attığımızda bizim oyunumuz bozulmaya başladı. Trabzonspor'da çok gol pozisyonuna girdi. İkinci yarıda daha çok topa sahip olmak istedik. Top bir o kalede, bir bu kalede oyun anlayışının Trabzonspor'a daha çok yarayacağını oyuncularıma söyledim. Blokları daha sağlam tuttuk, daha sağlam oynadık. Oyunu, ritmi oturttuk. Bu da rakibimizi strese soktu. İstediğimizi aldık.'' dedi.

''İLK 5 HEDEFİ ZOR GÖZÜKÜYOR''

İlk 5 hedeflerinin çok zor olduğunu belirten Kemal Özdeş, ''Trabzonspor çok iyi bir takım. 43 puan yaptık. İki yenilgi, ilk 5 hedeften bizi uzaklaştırmıştı. Matematiksel olarak bitmedi ama ilk 5 çok zor gözüküyor. Gelişmekte olan bir takımız. Gelecek yıl, iskeleti daha sağlam bir takım olacak. Daha az oyuncuya ihtiyacımız olacak. 3 puan aldığımız için mutluyum, Trabzonspor'a da başarılar.'' şeklinde konuştu.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 01:30
  1. Kemal Özdeş
  2. Kasımpaşa
  3. Trabzonspor
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınırda 2 Suudi Arabistan askeri öldü!
    1. Sınırda 2 Suudi Arabistan askeri öldü!
    2. Kemal Özdeş'ten galibiyet yorumu:..
    3. AB'den Rusya'ya uyarı!
    4. Ve Erman Toroğlu Şenol Güneş'in..
    5. Hamas'tan flaş açıklama: Patlama..
    6. Muharrem İnce'den imaj düzeltme..
    7. Öğrenci yurdunun önünde çatışma: 1 ölü
    8. Mezarlıkta ağlayan kız sırrı böyle..
    9. 'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu..
    10. Geliyor... Ayların sultanı geliyor
    11. Rıza Çalımbay: Mağlubiyeti hak ettik
    12. Nasıl ölmek isterdiniz?
    13. Çin denizinde felaket! İran Çin'i..
    14. Eski Galatasaraylı Alex Telles..
    15. Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu beni..
    16. Hakan Çalhanoğlu attı! Milan farklı..
    17. Yüzlerce personel alımı yapılıyor
    18. Terör devleti İsrail'den Hamas'a alçak..
    19. Annesiz kalmak... Yetim kalmak bakın..
    20. Erdoğan düğüne katılınca Abdullah Gül..
    Kuveyt Türk
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...
    İsrail pes etti: Adaylıktan çekildi!
    İsrail pes etti: Adaylıktan çekildi!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Şok sözler: 'Kadınlar yüz vermezse taciz...'
    Şok sözler: 'Kadınlar yüz vermezse taciz...'
    Gökçek 'Sonucunu çok merak ediyorum' deyip öyle bir soru sordu ki...
    Gökçek 'Sonucunu çok merak ediyorum' deyip öyle bir soru sordu ki...