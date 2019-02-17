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Kemal Özdeş: "Gole sevinirken mağlubiyet golünü kalemizde gördük"

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Tam rakibe bir şok yaşatacakken hemen ardından gol yemek bizim açımızdan üzücü.

17 Şubat 2019 Pazar 19:12
Kemal Özdeş: "Gole sevinirken mağlubiyet golünü kalemizde gördük"

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Tam rakibe bir şok yaşatacakken hemen ardından gol yemek bizim açımızdan üzücü. Gole sevinirken mağlubiyet golünü kalemizde gördük" dedi.


İ.M. Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta maçında evinde Göztepe’yi ağırladı. Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşma Kayserispor’un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, maç sonunda yaptığı açıklamasında, "Her iki takım da maçtan önce aynı puana sahipti. İlk golü yediğimiz zamana kadar istediğimiz oyunu oynarken, en etkili oldukları şekilde golü buldular. İlk devrenin son bölümlerinde daha doğru oynamaya başladık. İkinci yarı daha baskılı oynayarak pozisyon üretmeye çalıştık. Beraberlik golünü bulduk. Tam rakibe bir şok yaşatacakken hemen ardından gol yemek bizim açımızdan üzücü. Gole sevinirken mağlubiyet golünü kalemizde gördük" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 19:12
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