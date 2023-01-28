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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "dünyayı sallayan bomba vaat" Orayı il yapacağım
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "dünyayı sallayan bomba vaat" Orayı il yapacağım

Türkiye'nin vizyon projelerine karşı çıkan İstanbul gibi bir mega kentte 'musluk' açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın Akşehir ilçesinde yine vaatlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 17:19:00 - 2023-01-28 17:21:10
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "dünyayı sallayan bomba vaat" Orayı il yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Akşehir'de Büyük Yörük Türkmen Buluşması'na katıldı.

Kılıçdaroğlu burada her zaman yaptığı gibi havadan vaatler vermeye devam etti.

Akşehir'in tarihi bir yer olduğunu belirten CHP lideri, ilçeyi il yapacaklarını söyledi.

"Evet Akşehir'e üçüncü gelişim. Gazi Mustafa Kemal'i düşünün. Samsun'a çıktı. Amasya'ya gitti. Erzurum'a gitti. Sivas Kongresi'ni topladı. Bu illerin tamamı şu anda il. Bazıları büyükşehir. Akşehir tam 22 kez gelip, burada çalıştığı; Milli Kurtuluş Savaşı'nın asıl karargahı olan Akşehir… Diğerleri il. Akşehir neden il değil? Tarih istiyorsanız Akşehir. Bağımsızlık savaşının asıl karargahı olan Akşehir. Yani bizim kültürümüzün yerleşkesi Akşehir. İl yapacağız. Bu işin sağı solu yok. Bu işin tarihi var. Tarihe saygı duyuyorsanız Akşehir'e de saygı duyacaksınız. Milli Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu biliyorsanız Akşehir'i de bileceksiniz. Milli Kurtuluş Savaşımızın kara kutusu Akşehir'dir. Bütün kararların alındığı yer, Akşehir'dir."

"Namus" sözüyle verdiği vaat havada kaldı

Vatandaşlar, verdiği vaatlerin neredeyse tamamı havada kalan Kılıçdaroğlu'nun Akşehir ile ilgili sözlerini alaya alan vatandaşlar "dünyayı sallayan bomba vaat" olarak yorumladı.

Vatandaşlar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun namus sözü vererek kandırdığı işçileri hatırlattı.

Bilindiği gibi yerel seçimler öncesi 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla milleti kandıran CHP'nin belediye başkanları, koltuklara oturdukları belediyelerde işçi kıyımı gerçekleştirdi.

Kasetle CHP'nin başına geçen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" sözüyle vaatte bulunmuş fakat tutmamıştı.

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