Kemal Kılıç kimdir? | Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç nereli ve kaç yaşında?

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştı. Peki Kemal Kılıç kimdir? Kemal Kılıç nereli ve kaç yaşında? Kemal Kılıç hangi takımlarda oynadı?

Kemal Kılıç kimdir?

Mustafa Kemal Kılıç (d. 25 Nisan 1956, Adana), Türk eski futbolcu ve teknik direktör. 1975-76 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonunda ilk sefer 1.Lig'de oynamaya başlamıştır. 1976-77 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştur. Beşiktaş'da hemen takım içinde kendine yer edinmiştir ve beş sezon aralıksız Beşiktaş'ın ilk on birinde yer bulmuştur. Bu beş sezonun ardından 1980-81 sezonu için İzmir'in köklü ekiplerinden Altay'la anlaşarak Altay için oynamaya başlamıştır. 1983-84 sezonunda itibaren iki sezon boyunca Ankaragücü'nde oynamıştır. 1985-86 sezonunda son olarak Kayserispor'da bir sezon oynayıp futbola veda etmiştir.

Teknik direktörlük kariyeri

Antrenörlük kariyerine 1991 senesinde Bakırköyspor'da yardımcı antrenörlük yaparak başlamıştır. Bakırköyspor'da bu görevine iki sezon devam ettikten sonra ayni ekipte teknik direktörlük görevine yükselmiştir. Bu ilk teknik direktörlük deneyimini iki sezon sürdürdükten sonra başka bir İstanbul takımı olan Gaziosmanpaşaspor'a geçmiştir. Gaziosmanpaşaspor'da iki sezon kaldıktan sonra Türkiye'de birçok Süper Lig ve 1. Lig ekibini çalıştırmıştır. Son olarak 07 Eylül 2010 tarihinden beri Erdoğan Arıca'nın yerine Karşıyaka teknik direktörlüğüne getirildi ve bu görevi 21 Aralık 2010 tarihine kadar sürdürdü. 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine getirildi. Şanlıurfaspor'a grubunu lider tamamlatıp Bank Asya birinci lige çıkardı.18.09.2012 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldı. 22.10.2012 tarihinde Göztepe başına getirildi. Halihazırda MKE Ankaragücü'nün başındadır.