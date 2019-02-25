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Kemal Karpat-Erdoğan görüşmesinin detayları yıllar sonra ortaya çıktı!

Prof. Dr. Kemal Karpat, 1998 yılında Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yanındaki isimlere, “Bu adam dört-beş sene sonra başbakan olacaktır”dediği öğrenildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 20:14
Kemal Karpat-Erdoğan görüşmesinin detayları yıllar sonra ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün cenaze törenine katıldığı ünlü tarihçi ile yaptığı ilk sohbetin detayları ortaya çıktı. Erdoğan ve Karpat ilk kez 1998 yılında karşılaştı. Ünlü tarihçi Erdoğan'ı görür görmez ona ileride büyük bir lider olacağını söyledi. Yanındaki isimlere ise “Bu adam dört-beş sene sonra başbakandır” diye fısıldadı.

Amerika'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Prof. Dr. Kemal Karpat için İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlük Binası'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada ünlü tarihçiyi saygıyla anarak, "Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız gerçekten oldukça zor olacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın dünya lideri olacağını yıllar öncesinden bilmişti

Superhaber'in haberine göre, Öte yandan, Prof. Dr. Kemal Karpat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında daha başbakan olmadan önce sarf ettiği sözler, nasıl bir vizyoner olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi'nin 2003 yılında yayınladığı bir röportajda Karpat'ın, Erdoğan hakkında kullandığı ilginç ifadelerine yer verilmişti.

Eski YÖK Başkanı, Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafından gerçekleştirilen röportajda Kemal Karpat ile siyaset tarihi üzerine bir sohbet gerçekleştirildi.

Söyleşide, Karpat, 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini ancak bu görüşme talebinin Erdoğan tarafından ilk etapta reddedildiğini açıkladı.

"4-5 sene sonra Başbakan'dır"

Erdoğan ile bir araya gelebilmek için ısrar ettiğini dile getiren Karpat, bu konuda kendisine yardımcı olması için gazeteci Cengiz Çandar’dan ricacı olduğunu anlattı.

Sonunda Erdoğan ile görüşmeyi başaran Karpat o görüşmeyi şu sözlerle aktardı;

"Cengiz Çandar’a beş sene evvel rica ettim, “Recep Tayyip Erdoğan’dan bir randevu al” dedim. Ben kendisinden bir randevu istedim. Bana vermedi nedense. Belki etrafındakiler, bu Amerikalı, falan dedi. Cengiz Çandar, Tayyip Bey'e yakın birisi. Ondan rica edeyim, dedim. Tayyip Bey'i gördüm ve kendisine bizzat şunu söyledim: (Yanında bir zat vardı. Kim olduğunu bilmiyorum ama şahidim odur.)

“Ben naciz bir profesörüm, Türkiye’nin tarihiyle, siyasetiyle uğraşıyorum ve bu tarih ve siyaset hakkında daha iyi bir fikir edinebilmek için siyasete karışmış ve ileride siyasette büyük rol oynayabilecek kişilerle görüşmeler yapıyorum” dedim.

“Ben sizin ileride Türkiye siyasetinde önemli rol alacağınızı düşünerek sizi şahsen tanımak istedim” dedim. Ve verdiği tepki hoşuma gitti. Yüz ifadesi hiç bozulmadı.

Başkası olsa böyle sırıtırdı. Yapmadı. Gayet ciddi durdu. Bravo!

'Bak, bu adamın kendine güveni var, demek ki olacak' dedim. Ondan sonra Cengiz Çandar’a söyledim.

“Bu adam dört-beş sene sonra başbakandır” dedim. Cengiz Çandar yakınında birisine söyledi.

Kemal Karpat söyledi, Tayyip Bey beş sene sonra başbakan oluyor” dedi. Hatırlar mı hatırlamaz mı bilmiyorum."

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 20:14
  1. İstanbul
  2. Kemal Karpat
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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