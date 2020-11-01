  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Aktüel

Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:32:12 -
Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

KARABÜK (AA) - Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve ocak ayında hizmete giren 2 bin rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Bir süre etkili olan yağış nedeniyle kayak merkezinin zirvesi beyaza bürünürken, ağaçların ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu.

Vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintisine tarih yazarak fotoğraf çektirdi.

Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde gün içinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Grip aşısı olan 85 kişi öldü! Türk Eczacılar Birliği neyin peşinde?
Sağlık

Grip aşısı olan 85 kişi öldü! Türk Eczacılar Birliği neyin peşinde? "10 milyon aşı alın" dayatması!

Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 85'e yükseldi. Sağlık yetkilileri, ölümlerle aşılar arasında bir ba..
İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti
Gündem

İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti

Araştırmacı yazar Erkan Trükten İzmir depreminin Haarp teknolojisi ile ilgili olabileceğini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay