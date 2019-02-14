0553 313 94 23

Keleş: “Türkiye’nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırıyoruz”

Sakarya ve Çevresinde Tularemi başlıklı sempozyumuna SASKİ Genel Müdürü Dr.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:39
Keleş: “Türkiye’nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırıyoruz”

Sakarya ve Çevresinde Tularemi başlıklı sempozyumuna SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş katıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Sakarya ve Çevresinde Tularemi’ başlıklı sempozyuma katıldı. Sen Otel’de düzenlenen sempozyumda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, Sakarya Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Gökhan Gedikli, SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti üyeleri, akademisyenler ve hekimler yer aldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “Bu son derece önemli sempozyuma teşrif eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.


“10 yıllık yatırımlar 1,5 milyara yaklaştı”


Çeşmelere Türkiye’nin en kaliteli içmesuyu ulaştırdıklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Vatandaşlarımızın çeşmelerine içmesuyu ulaştırırken son derece titiz davranıyoruz. İçmesuyu için çok ciddi yatırımlar yaptık. Son 10 yıldaki yatırımlarımızın miktarı 1,5 milyar liraya yaklaştı. Şehir genelinde 10 içmesuyu arıtma tesisi, 6 atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Şu anda Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmalar devam ediyor. Kaynarca’da da atıksu arıtma tesisi inşa edeceğiz. Suyu kaynağında korumaya çalışıyoruz. Gezici laboratuvarlarımız ve akredite laboratuvarımızla da vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Yeni ve modern bir laboratuvar binası için inşa çalışmalarımız sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğümüzle iyi bir işbirliği yapıyoruz. Birbirimize karşı bütün bilgi ve verileri paylaşmada açık davranıyoruz. İnşallah bunu daha da arttırarak sürdürecek, il müdürlüğümüzden ve bilimsel çalışmalardan yararlanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:39
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler kuşları "ev"lendirdi
    1. Öğrenciler kuşları "ev"lendirdi
    2. KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
    3. Bingöl’de "Deprem Master Planı”..
    4. Mardin’deki silahlı kavgada bir..
    5. Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata..
    6. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    7. Dev şirket üretimi durduruyor!
    8. Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim..
    9. Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
    10. İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon..
    11. FETÖ firarisi Karabük'te enselendi
    12. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona..
    13. Pence AB ülkelerine seslendi: “İran..
    14. "ABD, terör yapılarını kullanarak..
    15. Bursa'da sosyal medyadan terör..
    16. Nijer’de fazla yolcu alan tekne battı:..
    17. Yağmur suyu giderine sıkışan kedi..
    18. Bursaspor’lu futbolcular ile..
    19. Cihat Arslan'dan Akhisarspor'a veda
    20. Ekinci çifti, şehit ve gazi ailelerini..
    21. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    22. Esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı
    23. Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin..
    24. Bursaspor iyi oyununu 3 puanla..
    25. Artvin Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor
    26. MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu:..
    27. Şampiyon takım mutluluğunu Başkan..
    28. FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı
    29. Vestel'den aldığı buzdolabı evi..
    30. Amcasını öldürüp sosyal medyadan..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı