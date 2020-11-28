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Aktüel Keçiören’in yeni serası yakında üretime başlayacak
Aktüel

Keçiören’in yeni serası yakında üretime başlayacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Keçiören ve Ankara`ya 2 bin 880 metrekare büyüklüğünde bir sera kazandırdık. İhtiyacımız olan bitkileri dışarıdan almak yerine seramızda üreteceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:51:03 -
Keçiören’in yeni serası yakında üretime başlayacak

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Ovacık bölgesine kurulan "modern ve akıllı" seranın tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Keçiören ve Ankara`ya 2 bin 880 metrekare büyüklüğünde bir sera kazandırdık. İhtiyacımız olan bitkileri dışarıdan almak yerine seramızda üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Altınok, ilçeye kurulan sera hakkında bilgi verdi.

Altınok, Türkiye`de en çok park ve yeşil alanın bulunduğu ilçenin Keçiören olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Keçiören ve Ankara`ya 2 bin 880 metrekare büyüklüğünde bir sera kazandırdık. İhtiyacımız olan bitkileri dışarıdan almak yerine seramızda üreteceğiz. İlçemizde bulunan 500’den fazla parkın peyzajı için ihtiyaç duyduğumuz bitkileri seramızdan temin edeceğiz.

Bitki satın almak için ayırdığımız bütçemizi de farklı hizmet alanlarımızda kullanacağız. Hem kendi ihtiyacımız olan bitkileri hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyacı olan bitkileri buradan karşılayacağız. İhtiyaç halinde vatandaşlarımıza da serada yetiştirdiğimiz bitkilerden dağıtacağız."

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