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Aktüel Keçiören Belediyesi istinat duvarı problemi için çalışma başlattı
Aktüel

Keçiören Belediyesi istinat duvarı problemi için çalışma başlattı

Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için Güçlükaya Mahallesi Pınarlı Sokak, Çaldıran Mahallesi 532’nci Sokak ve Şefkat Mahallesi Eğirdir Sokak’ta yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:21:39 -
Keçiören Belediyesi istinat duvarı problemi için çalışma başlattı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi Güçlükaya Mahallesi Pınarlı Sokak'ta 20 yıldır çözülemeyen istinat duvarı problemini çözmek için çalışma başlattı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Turgut Altınok’un talimatı ile başlattıkları istinat duvarı çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için Güçlükaya Mahallesi Pınarlı Sokak, Çaldıran Mahallesi 532’nci Sokak ve Şefkat Mahallesi Eğirdir Sokak’ta yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Altınok, "Vatandaşımızın can ve mal güvenliği açısından büyük bir tehlike arz eden eski istinat duvarını yıkarak yenisini yapacağımızın sözünü vermiştik. Encümen kararı alarak başlattığımız üç ayrı istinat duvarı çalışmasını kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimize rahat bir nefes aldıracağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumanın belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören’e hizmetkar olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında vatandaşımıza ve kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Vatandaşımıza konforlu bir yaşam alanı sunmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

İstinat duvarı yapımına başlanan binanın yöneticisi olan İsmet Demir ise Başkan Altınok’a teşekkürlerini ileterek, "10 yıldan fazla süredir istinat duvarıyla ilgili problemimiz vardı. Bu problemin bir türlü üstesinden gelemedik. Bizim altımızdaki binanın müteahhidi mevcut istinat duvarını çürük yapıp kaçtığı için sürekli sorun yaşadık. Belediye Başkanımız Turgut Altınok bu probleme el atarak istinat duvarımızı yapma sözü verdi ve sözünü yerine getirdi. Allah razı olsun." açıklamasında bulundu.

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