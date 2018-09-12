Keçiboynuzu çok faydalı

Keçiboynuzunu hor görür, tatsız faydasız şeyler için “Bir araba keçiboynuzu yedik!” deriz. Halbuki o keçiboynuzu Kanunî’nin “gerçek devlet” diye vurguladığı rahat “bir nefes” almak için birebir. Akciğer ödemini iyileştiriyor. Broşları genişletiyor. Balgam söktürücü.. İktidarsızlığa faydalı.. Ağrı kesici, alerjiye karşı, astıma karşı, bakteri yok edici, bronşite karşı, kansere karşı, karaciğeri toksinden arındırıcı, serbest radikalleri yok edici, bağışıklık sistemini güçlendirici..

Gallik asit gibi sağlık açısından yararlı, çok fonksiyonlu bir kimyasal ihtiva ediyor. Antianaljezik, antibakteriyel, antioksidan, antiviral, antiseptik, antikanserojen, antiastimatik, antibronsitik, antialerjik, antihepatoksik, imünostimülant, kansere karşı koruyucu, eşsiz özellikli bir kimyasal..

Keçiboynuzu ihracatında dünya dördüncüsüyüz ama üreticiliğinde sonuncuyuz. Bu da garip bir çelişki! Sebebi ise yine garibi hor görüp kullanmasını bilmediğimizden. Yoksa dünya sadece sağlık alanında değil, tam 17 sanayi dalında kullanıyor. Boya sanayiinden tutun, kozmetiğe, fotoğraf kağıdı ve filmi üretiminden dokuma sanayiine kadar nice alanda kullanılıyor. Batı dillerinde adı “Yahya Peygamberin Ekmeği” diye anılıyor. Diğer adı ise “Harnup”..