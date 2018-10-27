Keçi sütü sabununun cilt güzelliğine faydaları

KEÇİ SÜTÜ SABUNUNUN FAYDALARI

1. DAHA GENÇ GÖRÜNMENİZE YARDIMCI OLUR

Keçi sütünde bulunan asitler, ölü cilt hücrelerini temizlemeye yardımcı olur. Güçlü bir peeling maddesi olarak çalışır, cilde kan akışını artırır, gençleşmeyi sağlar ve kırışıklıkları en aza indirir.

2. ANTİ-İNFLAMATUARDUR

Keçi sütü güçlü bir anti-enflamatuardur ve cilt iltihabını azaltabilir. Keçi sütü tüketilerek de cilt için fayda sağlanabilir ancak sabun gibi ürünlerin doğrudan cilde uygulanması daha fazla etkilidir.

3. SİVİLCE TEDAVİSİNDE YARDIMCIDIR

İnek sütünün aksine, keçi sütü çoğunlukla içerdiği özel peeling özellikleri nedeniyle sivilce eğilimli ciltler için idealdir. Ölü cilt hücreleri ciltte kalırsa, gözenekler tıkanır ve sivilce için mükemmel ortamı yaratır. Keçi sütü sabunu bunu ortadan kaldırır.

4. KURU CİLTLERİ NEMLENDİRİR

Keçi sütü sabunu cildi nemlendirerek, kurumasını önler. Keçi sütü, zarar görmüş cilt dokusunu tamir etme yeteneği ile bilinen mükemmel bir A vitamini kaynağıdır.

A vitamini ayrıca kırışıklıkları azaltır ve sedef hastalığı semptomlarını hafifletir. Keçi sütü sabunu, vitamin B1, B6, B12, C, D ve E gibi mükemmel bir vitamin kaynağıdır.

KEÇİ SÜTÜ SABUNU TARİFİ

MALZEMELER

350 gr keçi sütü

20 damla buhur esansiyel yağı

20 damla lavanta esansiyel yağı

225 gr zeytinyağı

120 gr badem yağı

50 gr jojoba yağı

100 gr avokado yağı

YAPILIŞI

Bir tencereye su koyun ve kaynatın. Başka bir kasede keçi sütü, zeytinyağı, badem, jojoba ve avokado yağını birleştirin ve kaseyi kaynayan suyun içine yerleştirerek ısıtın. Buhur ve lavanta esansiyel yağlarını da ekleyerek malzemeler kalınlaşmaya başlayana kadar karıştırarak ısıtmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı sabun için kullanacağınız kalıpların içine aktarın. 24 ila 48 saat arası soğumaya bırakın. Sabunu kalıplardan çıkarın, yüzünüzü ve vücudunuzu yıkamak için kullanın.