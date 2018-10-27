Keçi sütü sabununun cilt güzelliğine faydaları
Keçi sütü kendi başına şifa kaynağıdır. Keçi sütünü içerek içten beslenme sağlanmış olur. Sabunuyla da cilt temizliği yapılabilir. Evde keçi sütü sabunu yapılabilir mi? İşte keçi sütü sabununun tarifi yazının devamında…27 Ekim 2018 Cumartesi 22:31
KEÇİ SÜTÜ SABUNUNUN FAYDALARI
1. DAHA GENÇ GÖRÜNMENİZE YARDIMCI OLUR
Keçi sütünde bulunan asitler, ölü cilt hücrelerini temizlemeye yardımcı olur. Güçlü bir peeling maddesi olarak çalışır, cilde kan akışını artırır, gençleşmeyi sağlar ve kırışıklıkları en aza indirir.
2. ANTİ-İNFLAMATUARDUR
Keçi sütü güçlü bir anti-enflamatuardur ve cilt iltihabını azaltabilir. Keçi sütü tüketilerek de cilt için fayda sağlanabilir ancak sabun gibi ürünlerin doğrudan cilde uygulanması daha fazla etkilidir.
3. SİVİLCE TEDAVİSİNDE YARDIMCIDIR
İnek sütünün aksine, keçi sütü çoğunlukla içerdiği özel peeling özellikleri nedeniyle sivilce eğilimli ciltler için idealdir. Ölü cilt hücreleri ciltte kalırsa, gözenekler tıkanır ve sivilce için mükemmel ortamı yaratır. Keçi sütü sabunu bunu ortadan kaldırır.
4. KURU CİLTLERİ NEMLENDİRİR
Keçi sütü sabunu cildi nemlendirerek, kurumasını önler. Keçi sütü, zarar görmüş cilt dokusunu tamir etme yeteneği ile bilinen mükemmel bir A vitamini kaynağıdır.
A vitamini ayrıca kırışıklıkları azaltır ve sedef hastalığı semptomlarını hafifletir. Keçi sütü sabunu, vitamin B1, B6, B12, C, D ve E gibi mükemmel bir vitamin kaynağıdır.
KEÇİ SÜTÜ SABUNU TARİFİ
MALZEMELER
350 gr keçi sütü
20 damla buhur esansiyel yağı
20 damla lavanta esansiyel yağı
225 gr zeytinyağı
120 gr badem yağı
50 gr jojoba yağı
100 gr avokado yağı
YAPILIŞI
Bir tencereye su koyun ve kaynatın. Başka bir kasede keçi sütü, zeytinyağı, badem, jojoba ve avokado yağını birleştirin ve kaseyi kaynayan suyun içine yerleştirerek ısıtın. Buhur ve lavanta esansiyel yağlarını da ekleyerek malzemeler kalınlaşmaya başlayana kadar karıştırarak ısıtmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı sabun için kullanacağınız kalıpların içine aktarın. 24 ila 48 saat arası soğumaya bırakın. Sabunu kalıplardan çıkarın, yüzünüzü ve vücudunuzu yıkamak için kullanın.
YORUM YAZ