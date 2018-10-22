Keçi peyniri aldatmacası

Dünyada süt üretiminin ancak %2’si keçi sütü.. Bunun yaklaşık %18’i Avrupa’da.. Avrupa 1984 yılında inek sütü üretimine kota koydu. Keçi sütüne ilgi arttı. Bizde üretilen keçi sütü miktarı onlara göre hayli düşük.. Bu yüzden keçi sütünden beyaz peynir hem az, hem pahalı. Ayrıca, keçi sütünün mevsime bağlı bir üretimi var. İdeal lezzet ve kıvamına ulaşması için de en az 9 ay olgunlaştırılması gerekmekte..

Paket üzerine “Keçi Peyniri” diye yazıp sonra sağdaki örneklerde olduğu gibi gözle zor görülür şekilde ancak %50’sinin keçi, kalanının inek ve koyun sütü olduğunu yazarak tüketiciyi yanılmak nasıl bir inattır! Sağda görüldüğü gibi dürüstçe %100 keçi peyniri diye yazıp satılmasını yetkililer niçin takibetmez! Gerçek keçi peynirinin kilosu 50-60 lira civarındadır. Aklınızda bulunsun..

Meziyeti ne?

Keçi sütü, protein açısından anne sütüne en yakın süt...



Taşıdığı kalsiyum anne sütünden bile 4 kat daha fazla.

Keçi sütünün yağ molekülleri daha ufak ve proteinin oluşturduğu pıhtı daha yumuşak olduğu için sindirimi inek sütünden daha kolay.

Keçi sütü proteininin kolay hazmı, bebeklerin, hasta ve sakat kimselerin beslenmelerinde pratik ve özel bir yere sahip.



İnek sütü bazı çocuklarda alerjik tepkilere yol açabilir. Keçi sütünde alerji yapan proteinlerin oranı çok düşük, hatta sıfıra yakındır..

Alırken ve saklarken nelere dikkat etmeli?

Beyaz peynir çok fazla gözenekli ise alırken bir kez daha düşünün. Gözeneklerin fazlalığı, asitli süt kullanıldığını gösterir.

● Beyaz peynir ambalajına fazla su salmışsa bu peynirin yeterince olgunlaşmadığını gösterir.

● Çok fazla ekşilik veren beyaz peynirden kaçının. Ancak ekşi oranı çok az olan peynirde yoğurt kültürünün kullanılmış olabileceği aklınızda olsun.

● Taze kaşar peyniri açık sarı renkte, homojen yapıda, süt kokulu, kolay dilimlenebilir ve az tuzlu olur.

● Dil peyniri az tuzlu olmalı ve lif lif ayrılabilmelidir. Peynir, ışıksız ortamda, buzdolabının sebzelik gözünde saklanmalıdır.

● Peynir hemen yenilmeyecekse, ambalajında tutulmalıdır. Ambalajı açıldıktan sonra mutlaka saklama kabında veya ambalaj malzemelerine sararak korunmalıdır. Aksi takdirde peynir nemini kaybeder, aroması ve lezzeti azalır.

● Beyaz peynir; ambalajı açıldıktan sonra, içme suyuna, yumurta yüzecek kadar tuz eklenerek hazırlanan sıvıda saklanabilir. Böylece peynirin olgunlaşma süreci de devam eder.

● Peynir dilimlere ayrılmadan saklanmalıdır, böylece dış ortamla teması en aza indirilebilir.

● Eski kaşar gibi peynirler kabuğu temizlenmeden saklanmalı, temizleme işlemi peyniri tüketmeden hemen önce yapılmalıdır. Krem peynirler mutlaka kendi ambalajının içinde ve kapağı kapalı olarak saklanmalıdır.

● Beyaz peynir dışındaki peynirler yıkanmaz, su ile temas peynirin lezzet ve aromasının kaybolmasına yol açar.