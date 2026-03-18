KBÜ'de Şubat Ayı Uluslararası Dereceler ve Bilimsel Yayın Rekorları ile Tamamlandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaparak yakaladığı başarı ivmesini Şubat ayında da sürdürdü. Üniversite akademik üretimde ve uluslararası sıralamalarda yeni rekorlara imza attı. Yayımlanan başarı bülteniyle bu yükselişi belgeleyen KBÜ, "Bilim Merkezli Öğrenci Dostu Üniversite" anlayışıyla araştırma üniversitesi olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve üniversitenin akademik, kurumsal ve öğrenci başarılarını çeşitli infografiklerle kamuoyuyla paylaştığı Aylık Başarı Bülteni’nin 10. sayısı yayımlandı. Şubat ayına ait bu bülten, Karabük Üniversitesinin istikrarlı yükselişini ve uluslararası alanda artan görünürlüğünü somut verilerle ortaya koyuyor.

Akademik Teşvikte Görülmemiş İvme: %80 Artış

KBÜ, 2025 yılı akademik teşvik sonuçlarıyla yükselişini somut verilerle ortaya koydu. 2022-2025 dönemini kapsayan verilerde akademik teşvik başvuruları %65’in üzerinde artarken, toplam teşvik puanında %80’i aşan tarihi bir büyüme kaydedildi. Karabük Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törenle, listede dereceye giren akademisyenler onurlandırıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, törende yaptığı konuşmada kurumun vizyonunu şu sözlerle vurguladı: “Büyük ve güçlü bir üniversiteyiz. Bu özelliğimizi daha da kuvvetlendirip araştırma üniversitesi olmak istiyoruz. Bunun yolu hep birlikte üretmekten geçiyor.”

Avrupa Sıralamasında Stratejik Yükseliş: QS’te 35. Sıra

Uluslararası derecelendirme kuruluşu QS’in 2026 Avrupa Üniversiteleri sıralamasına damga vuran KBÜ, Türkiye genelinde 35. sıraya yükseldi. Sürdürülebilirlik, makale başına atıf ve uluslararası öğrenci çeşitliliği kategorilerinde kaydedilen ilerleme, KBÜ’nün tanınırlığını bir üst seviyeye taşıdı.

Sosyal Bilimlerde Önemli Yükseliş, Bilgisayar Bilimlerinde İlk 10

Dünyanın en saygın sıralamalarından THE (Times Higher Education) 2026 alan listelerinde KBÜ, Sosyal Bilimler kategorisinde ilk kez Türkiye listesine girerek 30. sırada yer alma başarısını gösterdi. Üniversite ayrıca; Bilgisayar Bilimleri’nde Türkiye 10.’su, Mühendislik’te 21. ve Tıp alanında 27. sıradaki yerini koruyarak multidisipliner gücünü kanıtladı.

Geleceğe Yön Veren Raporlar ile Kamusal Katkı ve Sportif Türkiye Birinciliği

Politika Rehberliği: Bilimsel üretkenliğini toplumsal faydaya dönüştüren KBÜ, Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (KAPGEM) aracılığıyla Şubat ayında Türkiye’nin kuraklık ve organik tarım politikalarına yönelik stratejik raporlar sundu.

Parafest’25’te Türkiye Birinciliği: Goalball Turnuvası'nda KBÜ takımları Türkiye 1.’liği ve 3.’lüğü elde ederek spor sahalarında da zirveyi bırakmadı.

Kampüste Ramazan ile Ücretsiz İftar Sofraları: Şubat sonu itibarıyla başlayan "Kampüste Ramazan" etkinlikleri; her gün farklı bir temayla düzenlenen iftar sofraları ve sohbet programlarıyla kampüste aile sıcaklığı oluşturdu. Karabük Üniversitesinin iftar sofralarında binlerce öğrencimiz ücretsiz oruçlarını açtı.

Rektör Kırışık: “Kurumsal Çalışma Disiplinimiz, Başarı Grafiğimizi Zirveye Taşıdı”

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Şubat ayı başarılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Karabük Üniversitesi için Şubat ayı, akademik vizyonumuzun ve bilimsel kapasitemizin uluslararası ölçekte tescillendiği stratejik bir dönem olmuştur. Akademik teşvik puanlarımızda kaydedilen %80’lik rekor artış, üniversitemizin araştırma ve geliştirme odaklı çalışma disiplininin somut bir neticesidir. Sosyal bilimlerden tıp alanına, mühendislikten spora kadar her branşta elde ettiğimiz başarılar, KBÜ ailesinin kolektif emeğinin ürünüdür. Bizler sadece akademik bilgi üretmekle kalmıyor; hazırladığımız politika raporlarıyla ülkemizin temel meselelerine bilimsel çözümler sunuyoruz. Bu başarı grafiğinin yükselmesinde katkısı olan tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum."