Kazan dairesi brülör ve boyler onarımı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü kazan dairesi brulör ve boyler onarım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ilanda yer almaktadır.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü (Yukarı Mah. İnönü Kümesi, Küme evleri No:1/4 Uçhisar/Nevşehir) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ