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Aktüel Kazakistan’da çocuklar yaptıkları resimlerle okul özlemlerini anlattı
Aktüel

Kazakistan’da çocuklar yaptıkları resimlerle okul özlemlerini anlattı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:04:50 -
Kazakistan’da çocuklar yaptıkları resimlerle okul özlemlerini anlattı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Okul Özlemi" konulu resim yarışması düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu.

Başkent Nur Sultan’da yaşayan 12 ila 14 yaş arasındaki öğrencilerin katıldığı yarışmaya, pastel boya, kara kalem ve guaj boya gibi teknikleri kullanarak yapılan resimler gönderildi.

Salgın dolayısıyla uzaktan eğitim gören öğrenciler, çizdikleri resimlerde okul özlemini anlattı.

Kazak Ressamlar Birliği üyelerinden oluşan jüri tarafından seçilen 10 resim, Nur Sultan YEE sosyal medya hesaplarından paylaşılarak oylamaya sunuldu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok oy alarak dereceye giren çocuklar, Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici’nin eşi Özen Dağlı Ekici tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreninde yarışmada birinci seçilen, Nur Sultan’daki UNESCO’ya bağlı resim okulu öğrencisi İndira Saginbayeva’ya tablet, ikinci Elsüyer Temirov’a akıllı saat ve üçüncü Luydmila Zhevnina’ya kulaklık hediye edildi.

Nur Sultan YEE Müdür Vekili Almagül İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya 80’den fazla resimle başvuru yapıldığını belirterek, "Şu anda salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerimizin yeteneklerini teşvik etmek, zamanlarını iyi değerlendirmek ve okullarına, öğretmenlerine özlemlerini gidermek amacıyla böyle bir yarışmayı düzenleme kararı aldık." dedi.

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