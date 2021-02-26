Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Erdoğan’a doğum günü mesajı

Akorda Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Erdoğan’a gönderdiği tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda Erdoğan’ın doğum gününü kutlayan Tokayev, “Türkiye, sizin etkili liderliğiniz ve yürüttüğünüz dengeli politika sayesinde istikrarlı büyümesini sürdürüyor, vatandaşların refahını artırmak, bölgedeki ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Bu hususta, yeni girişim ve faaliyetlerinizi hayata geçirme yolundaki çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” ifadesini kullandı.

Tokayev, Erdoğan’ın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin stratejik ortaklık çerçevesinde gelişmesine yaptığı katkıyı takdir ederek, kendisinin de ikili ilişkileri güçlendirmeye ve diyaloğu en üst düzeyde sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.