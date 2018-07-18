Kaz ayağı kırışıklıkları nasıl geçer?

Kaz ayaklarının önlenmesi için cildi nemli tutmak, bu yüzden de bol su tüketmek gerekiyor. Ayrıca meyve, sebze gibi antioksidanlar bakımından zengin besinler tüketmek gerekiyor.

Hayatımızdaki stres bizi yıpratan ve yüzümüze kırışıklık olarak yansıyan, kırışıklıkların oluşmasını sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Stresten uzak durmak gerekiyor. Uyku da cildin yaşlanmasını etkileyen etkenler arasında.

Düzenli ve sağlıklı uyku ile cilde dinlenmiş ve genç bir görünüm katabiliriz. Cildimizi dışarıdaki etkilerden korumakta etkili bir önlem, kirlilik, kimyasal maddeler, sigara dumanı gibi toksinlere maruz kaldığımızda, cildimiz bu ortamlardan etkilenerek yıpranıyor.

Böyle ortamlardan uzak kalmak bir önlem olabilir. Güneş de cildimize zarar veren başka bir etken bunun için koruyucu kremler, güneş gözlüğü ve şapkaları tercih edebiliriz.

Mutlu olmak ve rahat hissetmek de önemli etkenler arasında sayılıyor. C ve K vitaminleri içeren kremleri cilt için kullanmak tavsiye ediliyor. Düzenli egzersiz yapmak da kırışıklıklara karşı bir önlem olarak sayılıyor.

Her şeyden önce cildimizi temiz tutmamız gerekiyor. Kesinlikle makyaj yaptıktan sonra cildimizi nefes almasını sağlamak ve kırışıklıkları engellemek için çok iyi temizlememiz gerekiyor.

Temizleme losyonları ile cildi temizledikten sonra bol su ile temizlemek en ideal bir temizleme şeklidir. Sonra nemlendirici kullanarak cildimize destek olmalıyız ve kesinlikle yumuşak hareketlerle cilt temizliğimizi yapmalıyız.

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