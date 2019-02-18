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Kayserispor’un gözü yükseklerde

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, hedeflerinin üst sıralar olduğunu söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:01
Kayserispor’un gözü yükseklerde

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, hedeflerinin üst sıralar olduğunu söyledi.


Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Göztepe’yi mağlup ederek ligdeki puanını 28 yapan ve küme düşme hattından hızla uzaklaşan İstikbal Mobilya Kayserispor’da moraller yerinde. Son 8 maçında 4 galibiyet 4 beraberlik alan sarı kırmızılı takım, artık üst sıralardaki takımlar ile yarışı sürdürmek istiyor.


Göztepe’yi golle mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdıran İstikbal Mobilya Kayserispor’da Başkan Erol Bedir, alt sıralar için hesap yapmayacaklarını ve üst sıraları kovalayacaklarını söyledi. Müsabaka sonrasında açıklama yapan sarı kırmızılı takımın Başkanı "Fenerbahçe maçı şimdi anlamlı oldu. İç sahada son 2 maçta 6 puan aldık. Son 8 maçımızda 16 puan topladık. Önümüzdeki maç programlarına da bakınca artık alt sıralar ile ilgili bir tasarrufta bulunmak istemiyoruz. Kayserispor’un önü daha da açılmıştır. Üst sıralar ile aramızdaki puan farkı az. Artık üst sıraları kovalayacağız ve takımımı yukarılara çıkarmanın hesabı içerisinde olacağız" dedi.


İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarısında teknik direktör Hikmet Karaman’ın önemli katkısı olduğunu ifade eden Başkan Erol Bedir, "Hocamız geldiğinden beri ligde yenilmiyoruz. Takıma çok önemli bir hava geldi. Futbolcu kardeşlerimiz canla başla çalışıyor. Tribünde de taraftarlarımız takımı tam manası ile kucakladı ve destekliyor. Önümüzde 12 maç var. Bu maçları da en iyi şekilde geçirmek ve ligi arzu ettiğimiz noktada bitirmek istiyoruz" açıklaması yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:01
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