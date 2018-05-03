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Kayserispor'dan TFF'ye 'maç programı' başvurusu

Kayserispor, Beşiktaş'la karşılaşacakları Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası için açıklanan maç programı nedeniyle TFF'ye başvurdu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:34
Kayserispor'dan TFF'ye 'maç programı' başvurusu

Kayserispor Kulübü, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacakları Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası için açıklanan maç programı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu. 

Kayserispor Kulübünün, TFF Genel Sekreterliği'ne gönderdiği yazı, kulübün internet sitesinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Yazıda, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta programının TFF'nin internet sitesinden duyurulduğu, duyurunun alt kısmında ise "Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası sonucunda elenen takımın 32. hafta müsabakası, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır." notunun yer aldığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, Fenerbahçe ile Kayserispor'un 32. haftadaki rakibi Beşiktaş'ın karşılaşacağı hatırlatılan yazıda, "Yukarıda belirtilen müsabaka programını değiştirmeye yönelik durum, kulübümüzün oynanmasına birkaç gün kalmış deplasman müsabakasına hazırlığını olumsuz yönde etkilemekte, daha da önemlisi deplasman programını yapmasını engellemektedir." denildi.

TFF'ye gönderilen yazıda, Beşiktaş-Kayserispor maçına ilişkin belirsiz durumun giderilmesi istenirken, aksi takdirde olumsuzlukların hem sportif rekabeti gölgeleyeceği hem de kulübü zarara sokacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:34
  1. Kayseri
  2. tff
  3. kayserispor
  4. beşiktaş
  5. süper lig

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