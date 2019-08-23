Kayserispor'dan Emmanuel Adebayor bombası!
Kayserispor, Wolfsburg'dan Ntep, Sion'dan Adyran ve bonservisi elinde olan Adebayor ile anlaşmaya vardı.23 Ağustos 2019 Cuma 11:40
Kayserispor transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Şu ana kadar 16 futbolcu transfer eden sarı kırmızılılar3 futbolcuyla daha anlaşma sağladı.
Sarı-Kırmızılılar,Wolfsburg'danNtep ve Sion'danAdyran ile bonservisi elinde olan Adebayor ile söz kesti.
Kayserispor'un anlaşma sağladığı futbolcular Ntep ve Adyran, Cuma günü Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacak.
Bir yıllık anlaşılan Adebayor ise Pazartesi günü Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacak.
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