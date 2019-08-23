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Kayserispor'da transfer çalışmaları

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir:- "İsviçre'nin Sion takımında oynayan Adryan Oliveira Tavares, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Madiba ile anlaştık. Ayrıca Çanakkale Dardanel'den Kayserili Furkan Polat'ı da transfer ettik"

23 Ağustos 2019 Cuma 14:00
Kayserispor'da transfer çalışmaları

KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 2 yabancı ve 1 yerli oyuncuyla anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İsviçre'nin Sion takımında oynayan Adryan Oliveira Tavares, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Madiba ile anlaştık. Ayrıca Çanakkale Dardanel'den Kayserili Furkan Polat'ı da transfer ettik." dedi.

Bu oyuncularda bir aksaklık çıkmadığı takdirde transferi kapatacaklarını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla tüm bu transferler protokole bağlandı. Kayseri'ye gelip sağlık kontrolünden geçecekler. Hocamızın istediği, epeydir üzerinde çalıştığımız oyunculardı. Bu oyuncularla da transferi kapatmış oluyoruz. Bunların içerisinde herhangi birisiyle bir aksaklık olursa da alternatifleri hazır ona göre değerlendireceğiz."

Sezon başında beri denedikleri ve takımla kamplara katılan 20 yaşındaki Nijeryalı Anthoney Uzodimma Chigaemez ile de resmi sözleşme imzalayacaklarını ifade eden Bedir, "Bu oyuncunun lisansını çıkarmak için başvuru yaptık. Nijerya'dan evrağını bekliyoruz. Muhtemelen bugün lisansı gelir ve MKE Ankaragücü maçında da kadroda yerini alır." diye konuştu.




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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:00
  1. Erdol Bedir
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