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Kayserispor'da seçimli genel kurul açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, bugün toplanan yönetim kurulunun seçimli genel kurul kararı aldığını duyurdu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:09
Kayserispor'da seçimli genel kurul açıklaması

Bedir, yazılı açıklamasında, 2016-2017 sezonu devre arasında, Kayseri ve Kayserispor'a büyük emek veren şahsiyet ve şehri yönetenlerin ricası üzerine göreve geldiklerini aktardı.

Yönetimi devraldıklarında Kayserispor'un ilk yarıda 12 puanla düşme potasına girdiğini, futbolcuların yarısının alacaklarını alamadıklarından sözleşmelerini feshettiğini anımsatan Bedir, "Ekonomik açıdan ise kamuoyunun bilgisinin aksine ilk etapta bize yaklaşık 106 milyon lira borç sunuldu ve söz konusu borç kur artışı, faiz ve mahkeme masraflarıyla birlikte 130-140 milyon lira olarak tahakkuk etti ve hiçbir geliri kalmamış kulübümüzde altından kalkılması çok zor bir sıkıntı karşımıza çıktı." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında yaptıkları genel kurulun üzerinden 5-6 ay geçmesine ve çok ciddi sıkıntılar yaşanmasına rağmen kendi kaynakları dışında şehirden en küçük bir ilave desteğin sağlanamadığını vurgulayan Bedir, "Geçmiş borçların ödenmesi ve lisansa engel geçmiş alacakların federasyondan kesilmesi mecburiyeti nedeniyle kulüp gelirlerimizin tamamı ilk göreve geldiğimizdeki toplam borç, faizi ve kur farkına gitmektedir. Futbolcu, teknik heyet ve diğer güncel ödemeler ise şahsım ve yönetimin gayretleri ile döndürülmüştür. ​Ancak geldiğimiz noktada, ​ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sıkıntılı durum, başta Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş, bankalar ve diğer resmi kurumları olumsuz yönde etkilediği gibi şahsi destek gayretlerimize de ciddi engeller oluşturmaktadır. Takımımızın şehir desteğinden mahrum kalmasına da mevcut ekonomik koşullar da etkin olabilir ancak mutlaka çözüm bulunmalıdır." şeklinde görüş belirtti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:09
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