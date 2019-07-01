Kayserispor Yönetimi görev dağılımı yaptı
İstikbal Mobilya Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:16
İstikbal Mobilya Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı. Sarı Kırmızılı takımda Başkan Yardımcıları değişti.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile güven tazeleyen İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni ekibine görev dağılımı yaptı. Kadir Has tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan Yardımcısı: Serdar Maraşlı, Türker Horoz, Mustafa Bakır, Mehmet Çakmak Uyar, Hamdi Elcuman
Başkan Danışmanı: Berna Gözbaşı, Mustafa Gülsoy
Hukuk İşleri: Mustafa Orhan Taşçı
Tesis Sorumlusu: Orhan Madenoğlu, Mevlüt İlbağı
Genel Sekreter, Sosyal Medya: Fatih Öcal
Basın Sözcüsü: Mustafa Orhan Taşçı
Taraftar Sorumlusu: Süleyman Akın
Alt Yapı Sorumlusu: Bekir Benk, Furkan Ergüneş, Mustafa Büyükbaş, Alper Özcan
Mali İşler: İsmail Çöl, Özgür Özkan
Reklam Pazarlama: Mustafa Tokgöz, Can Karahasanoğlu, Alper Özcan
Ar-Ge: Ali Kaynar, Erhan Karacaoğlan
Yurt Dışı Temsilcisi: Ali Kaynar, İsmail Solak
Kaynak Çeşitlendirme: İsa Gün, Mehmet Yusuf Sarıalp
Maç Organizasyon ve Protokol: Mustafa Tokgöz, Can Karahasanoğlu, Bekir Benk
İstanbul Temsilcisi: Gökhan Çetinsaya, Bahadır Kul, Muhammed Ali Temel
Ankara Temsilcisi: Özcan Çelik
Sağlık İşleri: Dr. Özgen Aydıncak
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