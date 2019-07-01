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Kayserispor Yönetimi görev dağılımı yaptı

İstikbal Mobilya Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:16
Kayserispor Yönetimi görev dağılımı yaptı

İstikbal Mobilya Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı. Sarı Kırmızılı takımda Başkan Yardımcıları değişti.


Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile güven tazeleyen İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni ekibine görev dağılımı yaptı. Kadir Has tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu:


Başkan Yardımcısı: Serdar Maraşlı, Türker Horoz, Mustafa Bakır, Mehmet Çakmak Uyar, Hamdi Elcuman


Başkan Danışmanı: Berna Gözbaşı, Mustafa Gülsoy


Hukuk İşleri: Mustafa Orhan Taşçı


Tesis Sorumlusu: Orhan Madenoğlu, Mevlüt İlbağı


Genel Sekreter, Sosyal Medya: Fatih Öcal


Basın Sözcüsü: Mustafa Orhan Taşçı


Taraftar Sorumlusu: Süleyman Akın


Alt Yapı Sorumlusu: Bekir Benk, Furkan Ergüneş, Mustafa Büyükbaş, Alper Özcan


Mali İşler: İsmail Çöl, Özgür Özkan


Reklam Pazarlama: Mustafa Tokgöz, Can Karahasanoğlu, Alper Özcan


Ar-Ge: Ali Kaynar, Erhan Karacaoğlan


Yurt Dışı Temsilcisi: Ali Kaynar, İsmail Solak


Kaynak Çeşitlendirme: İsa Gün, Mehmet Yusuf Sarıalp


Maç Organizasyon ve Protokol: Mustafa Tokgöz, Can Karahasanoğlu, Bekir Benk


İstanbul Temsilcisi: Gökhan Çetinsaya, Bahadır Kul, Muhammed Ali Temel


Ankara Temsilcisi: Özcan Çelik


Sağlık İşleri: Dr. Özgen Aydıncak

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:16
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