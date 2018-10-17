THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Ligde yenemeyeceğimiz takım yok

Kaysersipor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Medipol Başakşehir maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 03:29
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Ligde yenemeyeceğimiz takım yok

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, milli takımda yer alan futbolcuların dönmesiyle beraber takımda eksikliklerin azaldığını belirterek, “Milli takıma oyuncular göndermiştik. Onlardan gidip de gelemeyen 2 tane oyuncumuz oldu. Sapunaru 2 defa 90 dakika oynadı. Mensah geldi. Onun dışında da diğer eksiklerimiz var. Biz her fırsatta şunu samimiyetle ve yüreklilikle dile getirmeye çalıştık; bizim takımımızdaki her oyuncu bizim için çok önemli ve değerlidir. Dolayısıyla bu gibi eksikliklerin olduğu dönemlerde arkada bekleyen oyuncular içinde güzel fırsatlar ortaya çıkıyor. Bazen sayımız azaldı, zayıfladık gibi düşünüldüğü yerde bir bakmışız çoğalıp, güçlenmişiz. Biz de bunu bir şekilde değerlendirip bu durumu da kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Çalışmalarımız milli maç izni sonrasında bugün başladı. Cuma günü antrenmanımızı yapıp zorlu Başakşehir deplasmanına gideceğiz” ifadelerini kullandı.

''LİGDE YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK''

Kayserispor'un kendine inandığı takdirde ligde yenemeyeceği takımın olmadığını kaydeden Sağlam, “Bizim takımımız inandığı zaman, kendi gerçekleri ile yüzleşip sahada mücadele verdiği zaman bu ligde her takımı yenebilecek güçte. Bunu daha evvel de gösterdik. Bu güzel fırsatı değerlendirip bundan sonraki süreçle alakalı da taraftarımızın, camiamızın moralini ve motivasyonunu yukarıya doğru çıkarmaya çalışacağız” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 03:29
  1. Ertuğrul Sağlam
  2. Kayserispor
  3. Kaysersipor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam
  4. Medipol Başakşehir
  5. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Vural'dan çarpıcı açıklama: Fatih Terim'i Türk futboluna ben kazandırdım
    1. Yılmaz Vural'dan çarpıcı açıklama:..
    2. Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul..
    3. Everton Teknik Direktörü Marco..
    4. UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin toplu..
    5. Sözde yazardan skandal kitap! Hz...
    6. Fransa'dan muhteşem geri dönüş!..
    7. O ülke bankacılık işlemlerinde artık..
    8. Bahaettin Karakoç, Hakk'a kavuştu
    9. İngilizlerden eşcinsel sapkınlığa..
    10. Washington Post CEO'su Fred Ryan'dan..
    11. FBI, Porto Riko'da belediye bastı!
    12. Trump'tan bir garip açıklama daha: Fed..
    13. Konsolosluktaki aramanın ayrıntıları..
    14. Başkan Erdoğan'dan sürpriz telefon..
    15. Konsolosun rezidansındaki arama iptal..
    16. Washington Post, Cemal Kaşıkçı'nın..
    17. Mukteda es-Sadr’dan Trump’a zehir..
    18. Türk hackerler evenjalist kiliseyi vurdu
    19. Gözler 5 Kasım'a çevrildi! ABD..
    20. Buz maskesinin inanılmaz faydaları
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!