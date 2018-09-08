Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir: Türk futbolunun sorunu yabancı sayısı değil

Kayserispor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, vakfın şu ana kadar yabancı oyuncu sayısı konusunda hiçbir çalışması ya da Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) hiçbir tavsiyesi olmadığını söyledi.

Erol Bedir, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün, "Kulüpler Birliği ile görüşerek sezon sonunda yabancı kuralını revize edeceğiz." açıklamasıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Şu ana kadar Kulüpler Birliğinin yabancı sayısı konusunda hiçbir rakam üzerinde çalışması ya da federasyona tavsiyesi yok. Dövizdeki kur artışından takımlarımızın zarar görmesi ve dövizlerin dışarıya gitmemesi konusunda hemfikiriz ama 'Yabancı sayısı kaç olsun?' diye sorulursa ben cevap vermem. Türk futbolunun sorunu yabancı sayısı değil. Bunu konuşmak esas problemi perdelemeye çalışmaktır. Herkesin önce borçlarını ödemesi gerekiyor. Kendi içinde serbest piyasa ekonomisi uygulanmalı. Türk futbolcudan daha iyisini daha ucuza alacaksam yabancıyı alırım. Sırf kamuoyu tatmin olsun diye yabancı sayısını düşürürsek, üç ay sonra birisi de çıkar 'Yabancı sayısını tekrar yükseltelim.' der. Kısır bir döngü içinde kalırız."

"Federasyonun asıl fikir alması gereken konu yabancı sayısı değildir." diyen Bedir, Türk futbolunun kurtuluşu için ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Kulüplere bütçe konusunda bir kısıtlama getirilmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Erol Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Bir mevzuat ile bu sağlanabilir. Kulüpler fazla para harcayamayacağına göre, yabancı futbolcular da bu şartlarda Türkiye'ye gelmeyeceğine göre, yerli oyunculara daha fazla şans doğacaktır. Ya da ucuz yabancılara kapı açacağız. Yabancı sayısını düşürmek demek, yerli oyuncuların fiyatını arttırmak anlamına gelir. Türk futboluna katkı sağlamaz. Çin ve Katar ile birlikte yabancılara 2-3 kat para ödüyoruz. Kazanmadığımız paraları ödüyoruz. Bütçemizi daraltıp, kendi içimizde denk bütçeler oluşturmalıyız. Bütçemizin önemli bir kısmını borçlarımızı ödemeye ayırmalıyız. Bunları uyguladığınız zaman mecburen insanlar altyapılara yönelecek ve gereksiz pahalı futbolcu getirmeyecek. Bu şartlarda otomatik olarak yabancı sayısının düşeceğini düşünüyorum."