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Spor

Kayserispor kaptanı Silviu Lung: "Çifte bayram yaşamak istiyoruz"

Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung, bu sezon çifte bayram yaşamak istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 09:16:31 -
Kayserispor kaptanı Silviu Lung: "Çifte bayram yaşamak istiyoruz"

Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung, bu sezon çifte bayram yaşamak istediklerini söyledi.


Covid-19 virüs salgını nedeniyle son 8 haftası 12 Haziran tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak Süper Lig’de kümede kalma hedefi olan Hes Kablo Kayserispor takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden önemli 8 müsabakaya çıkacak olan sarı kırmızılı takımda kaptanlık pazu bandını taşıyan isimlerden olan Silviu Lung, toplayacakları puanlar ile başarıya ulaşacaklarını söyledi. Kayserispor camiasının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Silviu Lung, 8 haftalık maç periyodundan sonra bir bayram daha yaşayacaklarını söylüyor. Kayserispor kaptanı Lung, "Türk, Müslüman takım arkadaşlarımın, taraftarımızın, Kayseri insanının bayramı kutlu olsun. Umarım ikinci bayramı 8 maç sonrasında hep birlikte coşkuyla kutlarız. Kayserispor hedefe ulaşınca hep beraber mutlu olacağız. Bunu başarmak için çalışıyoruz" dedi.

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