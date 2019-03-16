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Kayserispor ile Başakşehir 20. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 26.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:21
Kayserispor ile Başakşehir 20. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir 20. kez karşılaşacak.


2019 yılında sahasında hiç yenilmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2019 yılında hiç yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ise bugüne kadar 19 kez karşılaşan iki ekip arasındaki rekabette lig liderinin önde olduğu görülüyor. 19 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Medipol Başakşehir ise 10 kez galip geldi. 4 maç da berabere bitti. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 15 gol atarken Başakşehir ise 23 gol kaydetti. İki takım arasındaki 18 maçta gol atılırken sadece 1 maç golsüz sona erdi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Kayseri’de 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken Başakşehir ise 4 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Kayseri’deki maçlarda her iki ekibin de birbirine karşı 9 gol attı. İki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:


2018/2019 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0


2017/2018 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 3-1


2017/2018 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-1


2016/2017 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 0-1


2016/2017 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 5-0


2015/2016 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0


2015/2016 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 0-1


2012/2013 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 0-0


2012/2013 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 0-1


2011/2012 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0


2011/2012 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-0


2010/2011 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 3-2


2010/2011 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 0-2


2009/2010 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-1


2009/2010 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-2


2008/2009 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0


2008/2009 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 2-0


2007/2008 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-2


2007/2008 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-1

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:21
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