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Spor Kayserispor hazırlık maçında Ümraniyespor'u mağlup etti
Spor

Kayserispor hazırlık maçında Ümraniyespor'u mağlup etti

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Kayserispor hazırlık maçında Ümraniyespor'u mağlup etti

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdüren Kayserispor, hazırlık karşılaşmasında Ümraniyespor’u 2-1 yendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

 

 

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaştı.Kayserispor, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

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