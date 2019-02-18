Kayseri’nin Yıldız Raketleri Analig’de Yarı Finalde Yozgat’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek Masa Tenisi takımları Yarı Finale yükseldi.

Yozgat’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek Masa Tenisi takımları Yarı Finale yükseldi.

2018-2019 Anadolu Yıldızlar Ligi sezonu Masa Tenisi Grup müsabakaları 19 takımdan 200 katılımıyla Yozgat’ta yapıldı.

Müsabakalarda Kayseri’yi temsil eden Kayseri kız ve erkek Masa Tenisi takımları gruplarını birinci olarak tamamlayıp yarı finale yükseldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükselen takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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