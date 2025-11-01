  • İSTANBUL
Kayseri'nin "S"sini de çaldılar! CHP'de hırsızlığın yeni versiyonu
Gündem

Kayseri’nin “S”sini de çaldılar! CHP’de hırsızlığın yeni versiyonu

Cumhuriyet yürüyüşünde “Kayseri” yerine “Kayeri” yazılan flama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar “Hırsızlığın bu kadarına da pes! Kayseri'nin "S" sini çalmışlar..!” diyerek alay etti.

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüşte CHP kortejinde taşınan bir flamada “Kayseri” kelimesinin “S” harfi eksik yazılınca ortalık karıştı. Flamadaki “Kayeri” yazısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, “CHP yine hırsızlıkla anılıyor, bu kez harfi çaldılar!” yorumunu yaptı.

Görüntüler binlerce kez paylaşıldı, esprili paylaşımlar kadar sert eleştiriler de dikkat çekti. Olay, Cumhuriyet kutlamalarına damga vurdu.

CHP'deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?
CHP’deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?

Gündem

CHP’deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?

CHP'nin ortağı olduğu banka iyi kar yaptı
CHP'nin ortağı olduğu banka iyi kar yaptı

Ekonomi

CHP'nin ortağı olduğu banka iyi kar yaptı

CHP'li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 10'a çıktı!
CHP’li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 10’a çıktı!

Gündem

CHP’li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 10’a çıktı!

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık
AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık

Gündem

AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık

Türk

Hırsızlıkta sınır yok hiç bir şey çalamazsak harfini çalar o da olmadı boş dönmemek için gölgeni çalarız Mütefekkirus İmamojen üzerüs

