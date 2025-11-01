Kayseri’nin “S”sini de çaldılar! CHP’de hırsızlığın yeni versiyonu

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüşte CHP kortejinde taşınan bir flamada “Kayseri” kelimesinin “S” harfi eksik yazılınca ortalık karıştı. Flamadaki “Kayeri” yazısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, “CHP yine hırsızlıkla anılıyor, bu kez harfi çaldılar!” yorumunu yaptı.

Görüntüler binlerce kez paylaşıldı, esprili paylaşımlar kadar sert eleştiriler de dikkat çekti. Olay, Cumhuriyet kutlamalarına damga vurdu.



