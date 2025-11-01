Kayseri’nin “S”sini de çaldılar! CHP’de hırsızlığın yeni versiyonu
Cumhuriyet yürüyüşünde “Kayseri” yerine “Kayeri” yazılan flama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar “Hırsızlığın bu kadarına da pes! Kayseri'nin "S" sini çalmışlar..!” diyerek alay etti.
Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüşte CHP kortejinde taşınan bir flamada “Kayseri” kelimesinin “S” harfi eksik yazılınca ortalık karıştı. Flamadaki “Kayeri” yazısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, “CHP yine hırsızlıkla anılıyor, bu kez harfi çaldılar!” yorumunu yaptı.
Görüntüler binlerce kez paylaşıldı, esprili paylaşımlar kadar sert eleştiriler de dikkat çekti. Olay, Cumhuriyet kutlamalarına damga vurdu.
Gündem
CHP’deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?
Gündem
CHP’li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 10’a çıktı!